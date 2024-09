TFR e Fondo Pensione | qual è più conveniente?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 14 settembre 2024) Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rappresenta una parte fondamentale della retribuzione dei lavoratori italiani. Ogni anno il datore di lavoro lo accantona e può essere lasciato in azienda o destinato a un. Questa decisione non è da sottovalutare, poiché può influenzare significativamente il montante previdenziale che il lavoratore riceverà al termine della carriera lavorativa.i sono le differenze tra le due opzioni ee conviene di più? Il TFR: cos’è e come funziona Il TFR è una somma di denaro che il datore di lavoro accantona per ogni dipendente, pari a una percentuale dello stipendio annuale. Questo importo viene solitamente liquidato alla fine del rapporto lavorativo, sia per pensionamento che per dimissioni o licenziamento.