Svelate le formazioni con Rashford favorito su Garnacho

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 14 settembre 2024) 2024-09-14 12:34:26 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Sono uscite le ultime notizie sulla squadra: il Manchester United affronterà il Southampton a St Mary’s in Premier League questo sabato all’ora di pranzo. La squadra di Erik ten Hag cerca di riprendersi dopo la schiacciante sconfitta contro il Brighton prima della sosta per le partite internazionali e l’olandese è già entrato nel territorio delle vittorie obbligatorie. I Saints di Russell Martin hanno perso tutte e tre le partite del loro ritorno nella massima serie, segnando solo un gol. Ma si troveranno di fronte un pubblico disorganizzato come quello del Manchester United, di fronte al pubblico di casa.