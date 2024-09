Sinner? Poi ho letto le carte La clamorosa bordata di Casper Ruud su Kyrgios

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Ma è stato davvero "graziato", Jannik. Il caso Clostebol e le ombre doping sull'azzurro, numero 1 del ranking Atp, continuano a dividere il mondo del tennis mondiale. Sebbene l'Itia l'abbia completamente scagionato per la positività di marzo a Indian Wells, la agenzia internazionale anti-doping Wada sia intenzionata a non fare ricorso e fior di campioni come Rafa Nadal si siano detti certi della sua innocenza, in tanti ("Per invidia e gelosia", secondo l'allenatore Vincenzo Santopadre) continuano a recriminare. Nick, Tallon Griekspoor e Denis Shapovalov, ancora in attività, sono i più avvelenati contro il collega (l'australiano ha chiesto addirittura 2 anni di squalifica per l'altoatesino), mentre anche l'ex numero 1 del tennis femminile Lindsay Davenport si è detta "sconvolta" dalla clemenza dei giudici.