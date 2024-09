Scherma Errigo | Punto ad arrivare alle Olimpiadi di Los Angeles

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) “addi Los. Ci arriverei a 40 anni e sarebbe un traguardo davvero singolare e importante, ma ci voglio provare”. Ha le idee chiare Arianna, la schermitrice portabandiera alladi Parigi, ospite stamattina di MypersonalTrainer Days, la due giorni dedicata allo sport, fitness e wellness all’Arco della Pace a Milano. Un obiettivo naturale per chi ha un curriculum olimpico come quello della brianzola:ha vinto l’argento individuale a Londra 2012, dove si è messa al collo anche l’oro a squadre. Poi il bronzo, sempre a squadre, a Tokyo 2020 e l’argento col quartetto a Parigi 2024. Gli impegni extra pedana non mancano, ma è una motivazione in più: “Essere una madre e un’atleta contemporaneamente è una grande sfida ma sono le due cose più importanti della mia vita e finché riesco a farle convivere voglio andare fino in fondo”.