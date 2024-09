Sarà titolare contro il Napoli Nicola tenta una mossa a sorpresa | l’idea per frenare gli azzurri

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 14 settembre 2024) Domani è in programma la sfida tra Cagliari ealle ore 18.00. Il tecnico dei sardi prepara unainedita. Manca sempre meno alla sfida tra Cagliari eche andrà in scena all’Unipol Domus. I padroni di casa proveranno ad invertire la rotta dopo i primi risultati negativi. Di fronte, però, ci saranno glicapitanati da Antonio Conte che hanno idee ben diverse. A tal proposito, Davidestarebbe provando a “reinventare” la rosa peri meccanismi dei partenopei. Non a caso, per ottenere un buon risultato servirà una prestazione importante. Infatti, i rossoblù hanno a disposizione diverse scelte in mezzo al campo. Una di queste, potrebbe toccare da molto vicino Gianluca Gaetano, neo acquisto. Il giovane fantasista era di proprietà del, quindi debutterebbe propriola sua ex squadra.