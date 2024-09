San Siro Sala | Se Barbara Berlusconi ha delle idee si faccia sentire

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) “Non saprei cosa dire, però se ha, opinioni, viste la sua esperienza anche passata della sua famiglia è giusto che sidai club”. Queste le parole del sindaco di Milano, Giuseppe, in risposta durante un evento pubblico alle parole disulla vicenda di San, definita dalla figlia di Silvio come “umiliante per una città come Milano, simbolo di modernità, innovazione”. Il primo cittadino meneghino ha aggiunto: “Il mio é un lavoro di grande solitudine. Sullo stadio farò rispettare ciò che ha deciso il Consiglio comunale, polemiche sterili perché il processo è passato dal Consiglio comunale: invito tutti a non fare finta di non dimenticarsi di ciò che la politica ha già approfondito”. San: “Seha, si” SportFace.