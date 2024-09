Processo Open Arms pm chiede 6 anni di reclusione per Salvini

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 14 settembre 2024) Il Pm ha chiesto seidiper Matteo, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito, cinquefa, lo sbarco dalladi 147 migranti a Lampedusa. La richiesta è arrivata nella giornata in cui, nell'aula bunker del carcere di Pagliarelli, a Palermo, è in corso l'udienza del , che vede come imputato Matteo, leader della Lega e attuale ministro alle Infrastrutture, accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave della ongnell'agosto del 2019, quando era ministro dell'Interno.