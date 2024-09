Processo Open Arms pm chiede 6 anni di reclusione per Salvini Meloni | Incredibile

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 14 settembre 2024) Il Pm ha chiesto seidiper Matteo, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito, cinquefa, lo sbarco dalladi 147 migranti a Lampedusa. La richiesta della pena riguarda entrambi i reati che vengono contestati ache - come lui stesso ha dichiarato - rischiava fino a 15di. "Il pos (place of safety, ndr) doveva essere rilasciato senza indugio e subito, il diniego è stato in spregio delle regole e non per proseguire in un disegno governativo", ha detto la procuratrice aggiunta Marzia Sabella alla fine della requisitoria. "Il diniego consapevole e volontario ha leso la libertà di ognuna delle 147 persone e non c'era ragione. In questonon ci sono state le persone offese, la maggior parte di loro è irreperibile, ma non perché siano clandestina o criminale.