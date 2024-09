Pisa Politiche giovanili | selezionati i primi 32 membri della Consulta dei Giovani

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 14 settembre 2024) Prosegue l’iter per la costituzionedei, istituita dal Comune dicon il Regolamento approvato in Consiglio Comunale lo scorso 3 giugno. Nella giornata di ieri, 13 settembre, sono stati sorteggiati in Sala Regia, a Palazzo Gambacorti, i nominativi dei 32 componenti individuati tramite specifico avviso pubblico del Comune di(le domande pervenute sono state 57). “Continua il processo di costituzionedei– spiega l’assessore alleFrida Scarpa – dopo l’approvazione in Commissione e in Consiglio Comunale. La procedura è finalmente giunta al momentoselezione dei, con l’estrazione di 32 candidati.