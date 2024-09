Neve e maltempo in Italia scattano le allerte meteo | le previsioni del week-end

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 14 settembre 2024) L’estate è finita con oltre una settimana di anticipo, lasciando il posto al. Così i bollettini per le ondate di calore hanno ceduto il passo alleper rischio idrogeologico e temporali. Le bombe d’acque, con annesse inondazioni, hanno colpito diverse regioni: il-end si è aperto all’insegna di un’allarme giallo diramato dalla Protezione Civile per ben 13 regioni. Sebbene la situazione di sabato e domenica sia decisamente meno preoccupante di quella di venerdì, meglio non abbassare la guardia. A essere più colpito è stato il Napoletano, con le strade di Torre del Greco che si sono trasformate in fiumi. Il vento ha sradicato alberi e causato danni anche nella Capitale e le onde del mare hanno inghiottito gli stabilimenti e il lungomare di Ostia. Non è andata meglio nella costa adriatica, con alluvioni nelle Marche e in Puglia.