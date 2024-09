Milano Munch oltre l’Urlo | storia di un grido interiore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 set. (askanews) – Da sabato 14 settembre al 26 gennaio 2025 Palazzo Reale ospita la mostra “. Il”, un’ampia retrospettiva che celebra Edvard(Norvegia, 1863 -1944) con un percorso di 100 opere eccezionalmente prestate dalMuseum di Oslo, che racconterà l’intero percorso umano e artistico dell’artista, esponendo opere tra le più note e iconiche delladell’arte. A cura di Patricia G. Berman, una delle più grandi studiose di, in collaborazione con Costantino D’Orazio per il supporto nella redazione dei testi di approfondimento, la mostra è promossa da Comune di– Cultura con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Reale Ambasciata di Norvegia a Roma, ed è prodotta da Palazzo Reale e Arthemisia in collaborazione con il Museodi Oslo.