Maltempo quasi mille richieste di risarcimento consegnate al Comune di Bergamo

(Di sabato 14 settembre 2024). Sono, per la precisione 972, ledidanni per ilpervenute aldi. Il termine ultimo è scaduto sabato (14 settembre alle 14): 813 sono di privati cittadini, mentre 159 sono di attività commerciali che hanno subito gravi danni a causa dell’ondata di acqua e fango che ha messo in ginocchio gran parte della città nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre. Fino al pomeriggio di venerdì erano poco più di 500. “Sono numeri che restituiscono il senso di ciò che è accaduto” aveva commentato ieri la sindaca diElena Carnevali. “Se Regione Lombardia riconoscerà lo stato d’emergenza superiore, non significa che non potrà esserci la possibilità di aggiornare le schede o aggiungere quelle che ancora non sono state caricate sul nostro sito”.