LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Ineos travolge Alinghi Luna Rossa riparte da 1-0

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.30 Serve la massima concentrazione tra le fila di Team Prada Pirelli, sarebbe troppo importante chiudere la prima giornata in vantaggio per 2-0 e dare un chiaro segnale agli americani. 15.28dovrà partire meglio in questa seconda regata: la barca è più veloce, ma non sempre più andare bene come in gara-1. 15.27vs American Magic 1-0. Sida questo punteggio dopo l’esito della prima regata: gli italiani erano partiti molto male ed erano scivolati indietro di 300 metri (20 secondi), poi con grande pazienza sono riusciti a rimontare e hanno operato il sorpasso risolutore nell’ultimo tratto di bolina. 15.26 E ora tutti carichi per. Tra pochi istanti la seconda regata di giornata contro American Magic. 15.25BRITANNIA vs1-0. Passa il turno chi vince cinque regaate.