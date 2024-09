LIVE Ciclismo femminile Europei 2024 in DIRETTA | Noskova in fuga da sola dopo 40 chilometri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) 14.48 E ora l'Italia prova a farsi vedere in testa a prendere il comando delle operazioni, venendo poi scavalcata da Olanda e Francia. Nel mentre,completa il primo passaggio. 14.45 Meno di 120all'arrivo, il vantaggio disale a 1'05". 14.42 L'Italia rimane sull'attenti con Elena Cecchini che si mette in testa al gruppo e tamponare il tentativo dell'atleta della Cofidis Women Team. 14.39 Pergià 40 secondi di vantaggio. 14.36 E ci riprova, che è di nuovo inin solitaria. 14.33 E sono stati percorsi 35fino a ora. 14.30 La corsa continua a rimanere bloccata. 14.27 Si entra in questo momento nel circuito di Hasselt. 14.24 Ripreso il tentativo precedente, come anche quello della belga Jesse Vandenbulcke. 14.22 Attacca un'atleta della Spagna, che si porta dietro cinque atlete. 14.