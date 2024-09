La Croce Rossa in campo per sostenere le famiglie in difficoltà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Una raccolta solidale dellperlein.La raccolta si svolgerà oggi al punto vendita "Mille Idee" a Quarrata I volontari saranno all’esterno del negozio per dare tutte le informazioni su questa iniziativa solidale e per raccogliere il materiale che i cittadini vorranno donare fra i prodotti per la pulizia della casa e per l’igiene personale oltre che materiale scolastico (quaderni, penne, matite, pennarelli). Il materiale raccolto sarà distribuito allequarratine incon la collaborazione dell’associazione Pozzo di Giacobbe onlus e dell’Emporio Sociale di Quarrata.