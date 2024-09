Italiano con problemi di salute mentale in cella in Belgio da 4 mesi i timori del padre | È in abbandono terapeutico temo finisca male

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) “Mio figlio ha seridie da quattroè detenuto insenza assistenza, è un caso die ho paura che possa finire”. Così Marco dà voce alle difficoltà che sta riscontrando da metà maggio per garantire cure adeguate al figlio Andrea. In cura presso i servizi di assistenza socio-sanitaria dal 2017, Andrea ha 26 anni e vive a Genova, da qualche anno soffre gravipsichiatrici e di tossicodipendenza. È stato arrestato il 16 maggio ine oggi si trova recluso nel carcere di Hasselt, accusato del furto di alcune collanine durante un concerto. Addirittura in Italia, per reati di lieve entità come questi, i tempi della giustizia sono più brevi. “A maggio avevano parlato di un mese, poi hanno rinviato e alla fine l’udienza è stata il 7 agosto.