Ingerisce acido muriatico uomo ricoverato d’urgenza al San Pio | indagano i carabinieri

(Di sabato 14 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi 46 anni di Guardia Sanframondi èin gravi condizioni all’ospedale San Pio di Benevento, dopo aver ingerito dell’. L’episodio si è verificato nell’abitazione dell’, che pare abbia agito in un momento di profonda disperazione. I familiari, trovandolo in condizioni critiche, hanno immediatamente allertato i soccorsi. L’ambulanza del 118 ha trasportato il 46enne al pronto soccorso, dove il personale medico ha constatato la gravità delle sue condizioni. Le gravi lesioni allo stomaco e agli altri organi interni hanno compromesso seriamente le funzioni vitali dell’, che al momento si trova in terapia intensiva, sotto costante monitoraggio. La prognosi rimane riservata.