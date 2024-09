Il maxi risarcimento Esposto all’amianto quando era soldato Ministero condannato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Il tribunale civile di Firenze haildella Difesa a risarcire con un importo di 300mila euro la vedova e il figlio orfano di un elettricista, nato nel 1931 e sempre vissuto a Impruneta, per un mesotelioma pleurico dovuto all’esposizionedurante il servizio di leva militare nell’Esercito Italiano fatto dal novembre 1954 al marzo 1956. L’uomo prestò servizio nelle caserme Michele Milano di Bari, Genio pionieri di Civitavecchia e Corrado Viali di Bologna. E durante questo periodo esercitò la mansione di elettricista – lavoro che poi ha continuato per 40 anni – venendo a contatto con l’amianto negli impianti della caserma. Un periodo di tempo, secondo i consulenti del tribunale, considerato sufficiente per contrarre il mesotelioma pleurico pur rimanendo patologia latente per decenni. Nel 2016 si palesano poi i primi sintomi.