I dipendenti in malattia non devono stare chiusi in casa

(Di sabato 14 settembre 2024) La recente ordinanza numero 23858, emessa il 5 settembre dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, offre interessanti spunti di riflessione sulle attività che possono essere svolte da un dipendente che si assenta dal lavoro per. Un lavoratore, infatti, può legittimamente assentarsi anche in caso di una parziale alterazione dello stato di salute che non consente lo svolgimento delle mansioni a cui è adibito nel contesto aziendale. In questo caso, è comunque possibile svolgere tutte quelle attività che non pregiudicano o ritardano il rientro in servizio del dipendente. In conformità ai suddetti principi, la Suprema Corte ha confermato l’illegittimità di un licenziamento intimato a una dipendente assente perche era stata scoperta mentre era seduta in una sala da bingo e durante una sessione di shopping in un centro commerciale.