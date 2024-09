Hold Your Breath | dal 3 ottobre in esclusiva su Disney+ ecco il trailer!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 14 settembre 2024)ha diffuso ile la key art del film Searchlight Picturesche sarà disponibile dal 3insulla piattaforma streaming in Italia. Oklahoma, anni ‘30. La casa della famiglia Bellum si trova in una valle desolata e arida dove nuvole di polvere bloccano la luce del sole. Margaret (Sarah Paulson) e le sue due figlie, Rose (Amiah Miller) e Ollie (Alona Jane Robbins), si occupano della loro povera fattoria mentre il marito di Margaret è partito per cercare lavoro. Mentre lottano per sopravvivere al severo ambiente causato dal Dust Bowl, un misterioso straniero (Ebon Moss-Bachrach) si insinua tra loro, minacciando la famiglia.