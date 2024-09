Ho speso 145mila euro per trasformarmi in una donna bionica con 200 tatuaggi e impianti sul corpo La gente mi fissa | la missione di Lina Lorenzen

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) C’è chi sogna di diventare architetto, ingegnere, medico oppure un lavoro nel pubblico impiego. Poi c’è chi, invece, vuole diventare unae per farlo è disposta a spendere oltre. È la storia della 36ennedi San Francisco che sulha oltre 200e ha inserito diversisottocutanei nella sua pelle nel tentativo di completare il suo aspetto “futuristico”. “Mi sento giudicata ed esclusa dagli altri adulti a causa del mio aspetto, – ha detto laal Daily Mail -. E poi i bambini mino spesso. Cerco di rispondere con un sorriso amichevole o un cenno della mano, sperando di normalizzare il mio aspetto e favorire un senso di accettazione. Scelgo di circondarmi di persone che mi apprezzano per quello che sono, non solo per il mio aspetto. La cosa certa è che non ho intenzione di interrompere le modifiche sul mio