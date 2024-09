Haaland novità a -4 dall’Inter | Manchester City in campo col Brentford

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) Ilalle 16 giocherà in Premier League contro il. Sfida che interessa anche l’Inter, che affronterà i Citizens in Champions League. Le ultime su. ATTESA –-Inter sarà la prima partita di Champions League per entrambe le squadre. Si tratta di una sorta di rivisitazione della finalissima di Istanbul dello scorso 10 giugno 2023, quando i Citizens s’imposero di misura grazie alla rete di Rodri. In quel casopatì la marcatura asfissiante di Francesco Acerbi. A proposito della partita contro i nerazzurri, Guardiola ci sarà anche un super big come Phil Foden. A proposito di, il norvegese, fino a ieri, era in dubbio per la partita contro ila causa di un grave lutto familiare. Ma allarme rientrato: Guardiola lo ha schierato e figurerà nella partita dell’Etihad che si giocherà oggi alle 16.