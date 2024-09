Fotografie e un visore | il pubblico può salire sulla nave di Emergency Storie di vite salvate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Immagini che colpiscono con la loro immediatezza: le operazioni di bordo e in mare, i volti e i gesti delle personeche non nascondono la sofferenza. Sono le foto di "Un mare davanti.della Life SupportSar di", 20 pannelli conrealizzate da diversi professionisti che compongono la mostra allestita a Vaiano, nella sala polivalente in via Aldo Moro, nell’ambito di "80 voglia di pace", il festival della pace vaianese iniziato il 10 settembre. La mostra, promossa dal Comune di Vaiano, Fondazione Cdse e Anpi Vaiano in collaborazione con La Sartoria Auser di Vaiano, è stata inaugurata ieri. Obiettivo: far conoscere da vicino l’attività di unaSar. Per i visitatori è disponibile anche uncon un video che permette diidealmente a bordo della, vedere come vengonole persone, ascoltare i racconti.