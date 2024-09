Firenze è ancora incubo spaccate Altra notte di follia | raffica di colpi di città

Leggi tutta la notizia su lanazione

14 settembre 2024 - Trein unanel quartiere di Campo di Marte. Nel mirino della banda il negozio La Tartaruga di viale dei MIlle, il Caffè Pacinotti di via Pacinotti e il Moma di piazza Antonelli. Un risveglio amaro per il rione che nell'ultima settimana ha dovuto fare i conti con una serie di furti alle attività. La Pasticceria Castaldini (viale dei Mille) visitata per ben due volte in dieci giorni, la pizzeria Figoo (via del Pratellino) e Mago Balducci, il wine bar di via Guglielmo Marconi: anche qui i ladri hanno messo a segno il doppio colpo. Stefania Vivoli, una dei tre coordinatori del Comitato di Controllo di vicinato di Campo di Marte, costituito ufficialmente ad ottobre scorso che conta ad oggi una rete di un centinaio di persone residenti nel quartiere, è preoccupata e chiede un incontro con la sindaca Sara Funaro.