Favorevoli al gestore unico dei rifiuti perchè il progetto è stato cambiato

(Di sabato 14 settembre 2024) "La consigliera Lara Polita e il Pd falconarese intrepretano a modo loro, e come fa loro più comodo, la posizione che l’amministrazione ha sempre tenuto rispetto all’azienda unica per i. Questa maggioranza non tiene posizioni pregiudiziali, ma valuta le proposte solo sulla base della convenienza per i cittadini regionali e di Falconara in particolare". Così l’assessore al Bilancio Marco Giacanella, in replica alle reazioni di Lara Polita, Cittadini in Comune, che aveva accusato l’amministrazione di essersi astenuta aldelnel 2023, e Laura Luciani (Pd), dopo la Commissione di lunedì con il presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto, in cui èillustrato ilper l’affidamento in house della gestione del servizio di igiene ambientale.