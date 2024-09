Diamond League tris azzurro da favola a Bruxelles | non solo Fabbri vincono anche Tamberi e Iapichino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) NonLeonardo, ma aè un’Italia che splende con uno straordinarioin questa seconda serata di finali di. Terzo diamante in carriera per Gianmarco, che senza ombra di dubbio mette a segno una delle migliori prestazioni della stagione oltre a quella che gli aveva regalato l’oro europeo a Roma. Il campione olimpico di Tokyo dà vita a un bel duello con Oleh Doroshchuck, ma il personale da 2.31 dell’ucraino non basta per vincere. Gimbo al terzo tentativo salta 2.34 e chiude in bellezza questa stagione internazionale. IL RECAP E LE DICHIARAZIONI DILarissanel salto in lungo invece mette subito in chiaro le cose, saltando 6.77 nella prima serie e poi 6.80 nella seconda: una misura che vale la vittoria, la sua quinta in. Dietro le americane: seconda Monae Nichols, terza Jasmien Moore.