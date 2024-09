Dalle elezioni USA a X Factor quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 14 settembre 2024) Dopo il faccia a faccia televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump, è il momento dell’endorsement delle celebrità. Diverse le star di musica, cinema e spettacolo che hanno dichiarato il loro supporto per la candidata democratica (LO SPECIALE). In Italia dopo la bufera che ha coinvolto l’ex ministrocultura Gennaro Sangiuliano, è stato nominato come sostituto Alessandro Giuli, già direttore di un importante museo romano. Nel frattempo il ministro dell’Economia Giorgetti ha proposto un intervento da 5-6 miliardi di euro a favore di una specifica cerchia di cittadini. La proposta è al vaglio del Governo e rientrerebbe nella cosiddetta Manovra 2025. Un Paese europeo ha introdotto il visto elettronico per i cittadini Ue, a partire dal 2 aprile 2025.