Crotone-Messina oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la quarta giornata del girone C di/2025. Dopo due sconfitte consecutive contro Cavese e Trapani, i pitagorici vogliono rialzarsi, e attendono allo Scida la formazione siciliana, che proprio la settimana scorsa tra le mura amiche contro il Taranto ha trovato il primo successo stagionale con un netto 4-1, e ora proverà a dare seguito al buon risultato.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 14 settembre alle ore 18.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.in tv:/25 SportFace.