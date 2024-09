Controlli peste suina due denunce e sanzioni nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAllarmeafricana ad Arzano, in provincia di Napoli, dove la polizia locale ha denunciato due persone e comminatoper 60 mila euro. L’operazione ha visto la sinergia tra gli agenti coordinati dal colonnello Biagio Chiariello, veterinari e sanitari dell’Asl Napoli Nord. In un fondo agricolo di circa mille metri, al confine con il comune di Grumo Nevano, è stato scoperto un allevamento abusivo con numerosi animali, tra cui suini. Il gestore non è stato in grado di produrre documentazione circa la loro tracciabilità e l’intervento ha consentito di accertare il potenziale pericolo per la salute dei consumatori. All’esito delle operazioni sono state contestate violazioni per oltre 60mila euro e i detentori denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.