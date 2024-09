Colpo di scena Leclerc-Djokovic | tifosi increduli

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 14 settembre 2024)di: iper l’unione di intenti dei due super atleti per una causa davvero onorevole Charlese Novakuniti per una giusta, giustissima causa. La campagna globale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale è stata svelata a Milano, a Palazzo Marino, direttamente dal sindaco della metropoli lombarda Giuseppe Sala. Insieme a lui c’erano anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e l’ex amministratore delegato della Ferrari Jean Todt.(Lapresse) – Ilveggente.itEd è proprio il francese che l’ha lanciata nel 2023 e che è in vigore dal 2025: si chiama Streets For Life ed ha come obiettivo quella di dimezzare il numero di vittime della strada entro il prossimo 2023. Insomma, l’obiettivo è davvero nobile e per sensibilizzare tutti servono figure importanti.