Cane dell’Arma sulle tracce di esche killer

(Di sabato 14 settembre 2024) (Bergamo) Una vasta operazione, con l’ausilio di Senna, giovane femmina di pastore tedesco specificatamente addestrata per rinvenireavvelenate e carcasse di animali, in alcune aree boschive del comune di Trescore Balneario dove nelle ultime settimane si sono verificati casi di avvelenamento di animali domestici: un gatto è stato rinvenuto morto, mentre unè stato salvato grazie al tempestive intervento di un veterinario. L’ha effettuata nella mattinata di giovedì l’Unità Cinofila Antiveleno Carabinieri, che ha sede a Lecco, e il Nucleo Carabinieri Forestale di Trescore Balneario. Sono state passate al setaccio le zone interessate per oltre due ore. Al termine dell’operazione di bonifica, sono state rinvenute due residuali bocconi di carne con sospetta contaminazione da rodenticida, per i quali sono in corso delle analisi presso l’istituto Zooprofilattico Sperimentale.