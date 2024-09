Bertinotti a La7 | Renzi ha affossato la sinistra? Falso Ma il Pd non ha nulla da rimproverarsi? E dà la sua ricetta di campo largo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) “Stimo molto Rosy Bindi ma come si fa a individuare in Matteoil colpevole unico dell’affossamento di ciò che resta dellaitaliana? Ma il centronon hada, come l’adesione al Trattato di Maastricht e alle politiche di austerity o il sostegno alla guerra in Iraq?”. Così l’ex leader di Rifondazione Comunista, Fausto, dissente a Tagadà (La7) dall’analisi dell’ex ministra Rosy Bindi (e indirettamente da quella esposta da Pier Luigi Bersani alla Festa del Fatto) sulla figura di Matteo. Alla domanda della conduttrice Tiziana Panella che gli chiede se, allo stato attuale, la domanda giusta da fare è se ilpossa fidarsi o meno dirisponde: “Ma neanche per sogno. Questa personalizzazione della politica è sbagliata in sé, perché manca la menzione dei processi e dei soggetti grandi delle vicende politiche.