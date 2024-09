Attenzione a come pensi | Boccia a Greccio lo scatto nel luogo di Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 14 settembre 2024) Una nuova puntata della telenovela a firma Maria Rosaria. L'influencer, che dopo aver promesso di dire tutta la sua verità è scappata dagli studi Mediaset e dalle domande dei giornalisti, è tornata attiva su Instagram. Via social l'imprenditrice ha postato scatti fatti a, ilin cui, secondo quanto appreso da un articolo del Corriere della Sera, Gennarosarebbe andato insieme alla moglie Federica Corsini per cercare di salvare il matrimonio. A parlare della loro visita era stato Fra Giovanni Loche, il guardiano del santuario, che pur ammettendo di non ricordare la data aveva confermato di averli visti e di averci scambiato qualche parola.