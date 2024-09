WWE | Triple H lancia la prima di SD su USA Network si aprirà con Cody Rhodes vs Solo Sikoa

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 13 settembre 2024) Venerdì scorso si è chiusa una mini-era per SmackDown, con l’ultima puntata andata in onda su FOXdella scadenza dell’accordo. Da questa notte lo show verrà trasmesso su USA, un ritorno sul canale dopo la parentesi tra il 2016 e il 2019 e per un paio di settimane tutti e tre gli show WWE condivideranno ilche NXT passi su CW, mentre da gennaio sarà Raw a cambiare e andare su Netflix. Come ogni “” che si rispetti, SmackDown stanotte avrà una card importante e il campione WWEsarà chiamato a difendere il suo titolo controin uno Steel Cage match. L’annuncio diH su X Nella giornata di ieriH avrà sicuramente spiazzato qualche fan quando su X ha annunciato che ad aprire la puntata di SmackDown sarà proprio lo Steel Cage match per il titolo mondiale.