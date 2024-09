Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024)dailynews radiogiornale la giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la Corea del Nord di più la prima volta le immagini del suo impianto per la chimento dell’uranio si tratta di una struttura segreta è realizzata a fini’ militari serata quando i media statali hanno riferito che leather King ha visitato l’aria chiesto nuovamente i maggiori sforzi per aumentare in modo esponenziale il numero di armi nucleari non è chiaro Se il sito si trovi nel complesso di Yong Yong Dov’è situato il centro di ricerca scientifica nucleari di Pyongyang voltiamo pagina non ci sarà un altro duello TV con camera il resto l’ha detto da un’altra sul social tutto non ci sarà un terzo di battiti ho scritto Hai un includendo nel conteggio anche quello con Joe biden intanto dopo il faccia a faccia di martedì l’arista il rapporto di 5 punti di vantaggio su Trump ed era già evidente ...