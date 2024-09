Similitudini e differenze tra artemisia e assenzio

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 13 settembre 2024)sono quasi la stessa cosa, nel senso che entrambi appartengono alle Asteraceae, la stessa famiglia cosmopolita diffusa in 350 varietà in Europa, America, Asia e Australasia nelle zone temperate, sia dell’emisfero boreale che di quello australe, di solito in habitat asciutti o semi-asciutti. In più, si assomigliano molto e sono entrambe erbe molto comuni, diffuse soprattutto nelle zone montane. Ma sono due specie diverse, l’absinthium e l’vulgaris, e, come capita talvolta anche ai parenti, hanno reputazioni completamente differenti. Fama sulfurea, quella dell’in versione distillato ad alto tasso alcolico, legata ai poeti maledetti e a celebri quadri francesi d’autore.