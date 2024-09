Sci alpino frattura della clavicola per Nicol Delago

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Brutte notizie per, costretta a interrompere la preparazione verso la stagione agonistica di sci. L’azzurra, che si trova con le compagne d’allenamento a Ushuaia, in Argentina, si è infatti procurata unascompostadestra sulle nevi sudamericane e sarà costretta a fare ritorno in Italia. Qui verrà presa in consegna dalla Commissione Medica Fisi presieduta dal dottor Andrea Panzeri, che la opererà nelle prossime ore. SciperSportFace.