Salernitana vs Pisa | le probabili formazioni

(Di venerdì 13 settembre 2024) Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Esame impegnativo per i granata che ospiteranno i toscani capolisti e ancora imbattuti.vssi giocherà domenica 15 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Arechi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata si trovano in nona posizione con sei punti, frutto di due vittorie, contro Cittadella e Sampdoria, e due sconfitte, contro Sudtirol e Mantova. La squadra di Martusciello, visto il rendimento interno, potrebbe anche giocare un brutto scherzo alla capolista. I toscani arrivano in Campania da primi in classifica, con 8 punti, e da imbattuti, grazie a due vittorie, contro Palermo e Reggiana, e due pareggi, contro Spezia e Cittadella.