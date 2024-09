Rumor sul Grande Fratello | il programma perde un pezzo?

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 13 settembre 2024) Lunedì sera ripartirà il, ma in queste ore sta circolando unsecondo il quale ilavrebbe perso un, una sua costola. Da diverse edizioni il reality di Canale 5 è affiancato dal format di Mediaset Infinity ‘GF Party’, che è stato condotto da Awed, Giulia Salemi e Gaia Zorzi, la tizia che si fa le domande da sola su Instagram con Pierpaolo Pretelli e Annie Mazzola con Andrea Dianetti. Sembra però che dopo quattro edizioni la ‘festa del GF’ chiuderà i battenti.sul: addio al GF Party? Ilha fatto il giro del web in poche ore ed è anche stato ripubblicato da Gabriele Parpiglia, che però ha specificato: “Non è una mia notizia, me l’hanno girata oggi su Instagram“.