Regione approvato il Piano Triennale 2024-2026 per l’artigianato

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 settembre– La Giunta regionale del Lazio, il 25 luglio, su proposta della vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, al, all’Industria e all’Internazionalizzazione, Roberta Angelilli, ha deliberato ilper. Nel, le risorse stanziate dallaLazio ammontano complessivamente a 7 milioni di euro. Un investimento importante per un settore che nel Lazio rappresenta oltre il 15% delle imprese. Gli avvisi saranno pubblicati entro dicembre e la gestione del bando sarà affidata a Lazio Innova, che collaborerà con le Camere di Commercio per attuare le misure di sostegno previste. Ilha l’obiettivo di rilanciare un settore importante per l’economia regionale.