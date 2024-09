Pioggia di critiche sul matrimonio vip in Italia | cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nella Brianza Lecchese è andato in scena iltra il Davide Simonetta e Veronica Ferraro. La cerimonia si è svolta nel tardo pomeriggio di giovedì a Villa Semenza, alla presenza della famiglia, degli amici e di tanti volti noti della musica e dello spettacolo, tra cui Annalisa, ex dello sposo. Influencer lei e produttore musicale lui, stanno insieme da circa tre anni e nel luglio 2023 la proposta. Come ognivip che si rispetti unadisi è abbattuta sui novelli sposi. Leggi anche: Annalisa, “triangolo” inaspettato aldel suo ex: cos’è successo Leggi anche: Annalisa, gossip bomba sulla cantante: il dettaglio non sfugge ai più attenti Le nozze di Veronica e Davide Gli amici in comune pensavano fossero perfetti l’uno per l’altra, tanto da aver insistito per farli conoscere.