Pensioni nel mirino giovani abbandonati

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il governo dei “patrioti” colpisce ancora. E come sempre, a pagare il conto sono i soliti noti: i pensionati. Mentre gli evasori fiscali continuano indisturbati a svuotare le casse dello Stato, l’esecutivo potrebbe decidere di mettere nuovamente le mani nelle tasche di chi ha lavorato una vita intera. La manovra che si profila all’orizzonte avrebbe del grottesco, se non fosse tragicamente reale. Dopo aver già alleggerito ledi 10 miliardi quest’anno, il governo starebbe pensando di replicare il meccanismo anche per il 2025, sottraendo un altro miliardo ai nostri anziani. Ma facciamo due conti, tanto per capirci. Una pensione netta di 1.732 euro al mese potrebbe subire un taglio complessivo di 968 euro. Per chi ne prende 2.029, la perdita salirebbe a 3.571 euro. E per i “fortunati” che arrivano a 2.646 euro netti? Ebbene, potrebbero dire addio a ben 4.534 euro.