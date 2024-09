Parte la nuova stagione di Uomini e Donne | quando e a che ora

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ladiè pronta a partire dal 23 settembre 2024 , con la messa in onda prevista per le ore 14.45 su Canale 5 . Le registrazioni del popolare dating show condotto da Maria De Filippi sono già iniziate, e tra i nuovi tronisti ci saranno Francesca Sorrentino , Martina De Ioannon , Michele Longobardi e Alessio Pecorelli . Inoltre, sono stati confermati alcuni volti noti del trono Over, come Mario Cusitore , Cristina Tenuta e la veterana Gemma Galgani . Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Le prime puntate sono state registrate a fine agosto e, secondo le anticipazioni, Gemma Galgani avrebbe deciso di conoscere un nuovo Cavaliere, Valerio. Tra i ritorni nelrre Oltre ci sono anche Aurora Tropea e Marcello Messina.