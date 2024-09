Papa entrambi i candidati Usa sono contro la vita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Ambeduela, sia quello che butta via i migranti, sia quello che uccide i bambini". Ha dato una risposta molto severaFrancesco rispondendo, durante il volo Singapore-Roma, a una giornalista al seguito che sulle presidenziali Usa gli ha chiesto che consiglio può dare a un elettore cattolico che deve decidere tra un candidato favorevole all'integrazione di gravidanza e un altro che vorrebbe deportare 11 milioni di migranti. Nel corso del colloquio con i giornalisti ha anche parlato della Cina: "Io vorrei visitare la Cina". E ha aggiunto: "Iocontento dei dialoghi con la Cina: il risultato è buono, anche per la nomina dei vescovi - ha osservato in vista del rinnovo dell'accordo biennale, previsto a ottobre -. Si lavora con buona volontà. Ho sentito la Segreteria di Stato su come vanno le cose, iocontento".