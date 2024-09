Oroscopo di Paolo Fox per oggi venerdì 13 settembre | nuovi sentimenti per i Gemelli cambiamenti per lo Scorpione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Cosa ci riserverà l’diFox questo13? Lo scopriamo con le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute per tutti i 12 segni zodiacali. Comunque vada, come consiglia lo stessoFox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Il segno più fortunato della giornata di? I nati sotto il segno del Toro, secondoFox.diFox per13Ariete: Cari Ariete, durante questo mese diavrete certamente numerose possibilità di trovare e di vivere momenti intensi, importanti. Con la persona che avete al vostro fianco da sempre il trasporto potrebbe tornare meravigliosamente vivo. Per quanto riguarda il lavoro, Marte contrario potrebbe portare ancora un po’ di stress.