Non c' è pace per Boeing lavoratori in sciopero per aggiornare salari fermi da 16 anni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 13 settembre 2024) Altre seccature per, questa volta non aeronautiche né spaziali, bensì sindacali: idegli stabilimenti dello stato di Washington stanno manifestando dalla mezzanotte scorsa dopo aver respinto una proposta di accordo tra l'azienda e il sindacato Iam.avrebbe aumentato stipendi e benefit, ma non abbastanza da soddisfare le richieste, così il 96% degli iscritti allo “International Association of Machinists and AerosWorkers – Iam District 751” ha votato a favore delloe il 94,6% per respingere l'accordo.aveva proposto un aumentoale del 25% in quattroal posto del 40% richiesto, un bonus di 3.000 dollari e l'impegno a costruire il prossimo jet commerciale nell'area di Seattle a condizione che il programma fosse lanciato entro i quattrodell'accordo.