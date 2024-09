Napoli Porta Capuana | sorpreso a cedere la droga arrestato 29enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024). La Polizia ha sopreso l’indagato mentre cedeva la. Aveva con se hashish ed ecstasy. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, in piazza San Francesco di Paolo, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è po allontanato frettolosamente. A darne notizia una comunicazione della Questura di. I poliziotti, tempestivamente intervenuti bloccando l’uomo e trovandolo in possesso di 20 stecche di hashish del peso di circa 60 grammi, 9 pastiglie di ecstasy del peso di circa 3,50 grammi e 10 eruo. Per tali motivi, ungambiano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.