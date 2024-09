Milan Curva Sud | Domani già bivio decisivo anche se è solo settembre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) In vista dell’anticipo disera trae Venezia, laSudo un messaggio chiaro al club dopo un avvio di stagione decisamente sotto tono attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali social. La gara contro gli arancioneroverdi inaugura una serie di partite già molto importanti per il club rossonero, tra Serie A e Champions League. Questo il comunicato della: “L’inizio campionato del nostroè stato a dir poco deludente, a tal punto che sembra di rivivere la fine della stagione appena trascorsa. Le nostre ambizioni non sono queste, nulla e nessuno puó essere giustificato per lo spettacolo imbarazzante mostrato nelle prime tre partite. Non ci sono più attenuanti o parafulmini per nessuno, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, nessuno escluso! Invitiamo tutto il popolo rossonero a ritrovarsi alle ore 18.