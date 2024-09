Melucci | Bisogna fare in fretta sul Porto | stiamo mettendo a rischio lavoro e competitività Ora occorre chiarezza e impegno da tutti gli organismi istituzionali e anche dai soggetti concessionari

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tarantini Time Quotidiano“Va sostenuto rapidamente e con ogni mezzo, da parte dii livellidel territorio ionico, lo sforzo attuale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e delle parti sociali di prolungare le coperture normative e finanziarie per l’agenzia “Taranto Port Workers” oltre il termine del corrente anno. Efarlo al meglio possibile per agganciare le opportunità che si stanno costruendo per modificare in via strutturale la programmazione dei traffici ed il modello corrente delle concessioni del nostro.” Queste le parole del primo cittadino del capoluogo ionico e presidente della Provincia, Rinaldo, sollecitato sul tema dai sindacati di categoria quest’oggi, a margine del tavolo di confronto svolto presso la sede dell’Authority e a cui hanno partecipatoi parlamentari del territorio.