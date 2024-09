Luna Rossa-American Magic la sfida degli interrogativi che doveva essere una finale E il timoniere…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Fino a due settimane fa la maggior parteaddetti ai lavori davano già per scritta ladella Louis Vuitton Cup: sarebbero statea contendersi la possibilità di affrontare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il quadro è però già saltato: sicuramente una delle due annunciate favorite della vigilia non arriverà all’appuntamento decisivo nelle acque di Barcellona. Il sodalizio italiano e la compagine statunitense si fronteggeranno infatti nella semiche scatterà sabato 14 settembre, visto che INEOS Britannia ha deciso dire Alinghi in qualità di vincitrice del round robin.